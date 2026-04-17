Messina si conferma hub crocieristico d' eccellenza | numeri in crescita anche per il 2026

Messina si riconferma come destinazione di rilievo per il settore delle crociere, registrando un incremento dei numeri anche per il 2026. La città continua ad attrarre un numero crescente di turisti e compagnie di navigazione, consolidando la propria posizione come punto di riferimento nel panorama crocieristico. I dati aggiornati mostrano una tendenza positiva, con proiezioni di ulteriori aumenti nei prossimi anni.

Messina si conferma un punto d'attrazione importante del turismo e delle crociere, con numeri in aumento anche per il 2026. Anche l’Autorità di sistema portuale dello stretto ha preso parte al Seatrade Cruise Global di Miami, principale appuntamento mondiale dell’industria crocieristica, ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Aeroporti: Gualtieri, Fiumicino si conferma straordinaria eccellenza, miglior hub d’EuropaL'aeroporto di Fiumicino premiato come miglior hub d'Europa per il nono anno consecutivo, con riconoscimenti anche per Ciampino.

Giraffe Verdi è ora anche bilingue: così la scuola d’infanzia si conferma un’eccellenzaGrazie a un accordo oggetto di recente firma, la decennale esperienza della scuola Bee English confluisce e rafforza l’offerta formativa di Giraffe...

Contenuti utili per approfondire

Messina conferma: Sestina si deve operare, previsto uno stop di almeno tre mesiAl termine della pesante sconfitta casalinga contro l’Hapoel in Eurolega, coach Ettore Messina ha confermato che Nate Sestina, rinforzo arrivato a stagione in corso per rimpolpare il reparto lunghi ... sport.sky.it

Accoglienza, orientamento, tutela: il lavoro del Polo sociale integrato a MessinaOltre mille persone assistite. Un punto di riferimento per l’inclusione e la tutela dei cittadini stranieri nel territorio metropolitano da Tempostretto.it ... msn.com