Milano si conferma capitale italiana del mattone di lusso | Comparto dinamico e in salute

Milano si conferma come centro principale del mercato immobiliare di lusso in Italia. I dati recenti indicano che il settore è ancora attivo e in crescita, nonostante le difficoltà economiche globali. Le transazioni di immobili di alta gamma continuano a registrare numeri significativi, con un aumento delle richieste e dei prezzi rispetto agli anni precedenti. La città mantiene una posizione di rilievo nel settore grazie a un’offerta diversificata e a una domanda elevata da parte di clienti italiani e stranieri.

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Milano – Milano si conferma capitale italiana del mattone di lusso. Nonostante le incertezze economiche e il rallentamento del mercato immobiliare europeo, il segmento residenziale di pregio nel capoluogo lombardo continua a crescere, consolidando il proprio ruolo di riferimento nazionale per investitori e acquirenti ’alto spendenti’. Secondo la quinta edizione dell ’Osservatorio di Immobiliare.it, il valore complessivo degli immobili di prestigio in città ha raggiunto nel 2025 quota 8,74 miliardi di euro, il 12,2% dell’intera offerta nazionale. Un dato che colloca la città di Milano nettamente davanti a tutte le altre realtà italiane nel luxury real estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano si conferma capitale italiana del mattone di lusso: “Comparto dinamico e in salute” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano Capitale – puntata di martedì 10 febbraio 2026 Sullo stesso argomento Fuorisalone, l’evento diffuso che conferma Milano capitale del designCon la Milano Design Week torna il Fuorisalone dal 20 al 26 aprile, l’evento diffuso che trasforma Milano in una piattaforma urbana del design. Leggi anche: Marina di Ravenna si conferma capitale del beach volley: torna il Campionato italiano TuttoFood 2026: Milano capitale mondiale del cibo di domani! Dall’11 al 14 maggio Sfoglia l'anteprima dell'articolo nelle immagini qui sotto! Per la versione integrale, link nella PRIMA RISPOSTA o in bio #TuttoFood2026 #FoodInnovation #italiadelvinob x.com Milano capitale dell'immobiliare di lusso, in città 9 miliardi di euro in case di pregio: il reportDall'analisi di Immobiliare.it emerge il dominio assoluto del capoluogo lombardo: stock in crescita del 64% e vendite sempre più rapide, ecco i quartieri e i numeri del mercato ... milanotoday.it Milano capitale di OnlyFans: oltre 6mila creator, terza città al mondo per spesa generataSecondo OnlyGuider il capoluogo lombardo supera Roma per numero di profili e si piazza terzo al mondo per intensità di spesa. Giro d’affari da milioni ... affaritaliani.it