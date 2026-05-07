Il Napoli irrompe su Gila De Laurentiis accelera! Milan avvisato | c’è anche l’ostacolo Lotito

Il club partenopeo ha avviato contatti più intensi con il difensore spagnolo, cercando di portarlo in rosa nel prossimo mercato. Nel frattempo, il presidente ha dato indicazioni chiare per accelerare le trattative, mentre un altro club ha fatto sapere di essere interessato al giocatore. È stato inoltre evidenziato come un dirigente di un altro team abbia espresso pubblicamente il suo punto di vista sulla situazione.

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