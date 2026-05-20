Il mare ha un problema di rumore | nel Golfo di Trieste lo stiamo già misurando

Nel Golfo di Trieste, si stanno iniziando a raccogliere dati sul livello di rumore prodotto dalle attività umane e dai movimenti naturali. Le onde, le correnti e i suoni emessi dagli animali marini contribuiscono a creare un ambiente acustico complesso e continuo. La misurazione del rumore marino è diventata una priorità per comprendere meglio come le attività umane influenzano gli habitat naturali. Le analisi si concentrano su strumenti dedicati a rilevare le variazioni di suono nel tempo e nello spazio.

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