Le temperature più basse dell'inverno nel Golfo di Trieste stanno contribuendo al recupero dell'Area Marina di Miramare. Durante questa stagione, il freddo ha effetti positivi sul mare, favorendo la ripresa di alcune specie di grandi predatori. La situazione viene monitorata dagli esperti che osservano come le condizioni climatiche influenzino l'ecosistema marino locale.

? Cosa sapere Le basse temperature invernali nel Golfo di Trieste favoriscono il recupero dell'Area Marina di Miramare.. Il freddo riduce lo sbiancamento dei coralli e favorisce il ritorno di tonni e squali.. Le acque del golfo di Trieste mostrano segnali di un recupero biologico grazie a un inverno più rigido che ha mantenuto le temperature marine sotto i 10 gradi per diversi giorni consecutivi, favorendo la salute dell’ecosistema nell’Area Marina Protetta di Miramare. Mentre il riscaldamento globale continua a colpire i mari, con una particolare vulnerabilità delle zone soggette all’innalzamento termico e dei livelli idrici, i monitoraggi effettuati nell’area protetta evidenziano un quadro incoraggiante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo di Trieste: il freddo salva il mare e fa tornare i grandi predatori

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