In Salento, tredici detenuti stanno per ottenere il brevetto di assistente bagnanti, un passaggio che segna il loro percorso di reinserimento attraverso programmi di formazione. Dopo aver trascorso del tempo in carcere, questi individui stanno completando il percorso formativo finalizzato al lavoro nel settore balneare. L'iniziativa intende favorire un’opportunità di riscatto sociale e un avvio professionale nel settore turistico locale.

Storie di riscatto sociale nel segno della formazione e del reinserimento. Un destino che ha accomunato 13 detenuti in procinto di conseguire il brevetto nazionale di assistente bagnanti dopo un lungo periodo di formazione, nell’ambito del progetto “Io Salvo - Progetto Mare Libero”, fortemente voluto dal prefetto di Lecce Natalino Manno. Un percorso concreto che coniuga sicurezza sulle spiagge e inclusione sociale. Tra poco i 13 saranno pronti per essere assunti come bagnini. L’iniziativa pionieristica mira alla rieducazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti della Casa Circondariale locale. Il progetto è stato messo in atto in virtù delle sinergie tra Prefettura, Confimprese Demaniali e la Casa Circondariale di Lecce, che hanno consentito ai detenuti di reintegrarsi nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, dalla cella al mare: i detenuti diventano bagnini

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