Tredici detenuti vicini al brevetto in estate bagnini nelle marine leccesi

Tredici detenuti della casa circondariale di Lecce stanno per ottenere il brevetto di assistente bagnanti. Questa opportunità mira a impiegarli già dalla prossima estate sulle spiagge del capoluogo. Durante il percorso formativo, hanno partecipato a corsi specifici e attività pratiche per acquisire le competenze necessarie. La finalità è inserirli in un progetto che favorisca il reinserimento sociale attraverso attività lavorative durante la stagione estiva.

LECCE – Tredici detenuti della casa circondariale di Lecce sono a un passo dal conseguire il brevetto di assistente bagnanti con l’obiettivo di essere impiegati già nella prossima stagione estiva sul litorale del capoluogo.È l’esito del progetto “Io Salvo”, presentato questa mattina in prefettura.🔗 Leggi su Lecceprima.it Al via la pulizia nelle spiagge leccesi, piano quinquennale per marine più decoroseFirmato l’accordo del Comune con la società che si è aggiudicata l’appalto per interventi tutto l’anno, rimozione della sabbia dalle strade e nuove... L’estate in spiaggia. Bagnini e barmanL’inverno è ancora nel vivo, le giornate però si allungano e i preparativi per la stagione estiva si fanno sempre più intensi.