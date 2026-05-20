Il Leone di San Marco tra street art e body painting per i dieci anni di John Reed festeggia alla Biennale

A Venezia, in occasione del decimo anniversario di John Reed Mestre, si è tenuta una manifestazione che ha combinato fitness, arte e bellezza. Tra le iniziative, si sono svolti interventi di street art e body painting ispirati al Leone di San Marco. L’evento ha visto la partecipazione di Amica Loves Venice, che ha contribuito alla celebrazione con diverse attività. La celebrazione si è svolta durante la Biennale, coinvolgendo il pubblico presente e creando un’atmosfera di festa e creatività.

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Fitness, arte e bellezza si incontrano a Venezia per i dieci anni di John Reed Mestre. Si unisce a loro Amica Loves Venice per festeggiare questo importante anniversario. Il brand, infatti, celebra il traguardo durante la Biennale Arte 2026 con una performance artistica alla Serra dei Giardini. GUARDA LE FOTO John Reed e Amica alla Biennale di Venezia 2026. Tra muro e pelle. Lo street artist Luca Rancy e il tattoo artist Robbie Dunk hanno realizzato un temporary mural e una sessione di body painting in collaborazione con Andrea Sartor, bodybuilder e Club Manager di John Reed Mestre. Soggetto scelto per entrambi i lavori è il Leone di San Marco, simbolo della città lagunare e tema centrale del murale permanente già realizzato da Rancy all’interno del club. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il Leone di San Marco tra street art e body painting per i dieci anni di John Reed festeggia alla Biennale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Get Rich (Without Getting Lucky) | Eric Jorgenson on Naval Ravikant Sullo stesso argomento Generazioni sul palco, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto festeggia dieci anni: «Un motore di cultura»A dieci anni dalla sua nascita, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto raggiunge un traguardo che racconta molto più di una semplice... Leggi anche: Katia Ricciarelli festeggia alla Biennale di Milano i suoi ottant’anni Leone XIV al Regina Caeli in piazza San Pietro: L’Ascensione non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo, che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte x.com Buon anniversario Papa Leone XIV reddit La 40^ Wizz Air Venicemarathon torna ad ispirarsi al Leone di San Marco e lancia l’hashtag #runlikealionVenezia - Il Leone Alato di San Marco, il secolare simbolo della città di Venezia, torna ad essere fonte di ispirazione della 40^ Wizz Air Venicemarathon, diventando elemento narrativo e grafico dello ... corrieredellosport.it Il Leone di San Marco arriva dalla Cina? Scoperta shock sul simbolo di VeneziaIl Leone di San Marco di Venezia potrebbe non essere tutto Made in Italy. La famosa statua di bronzo che raffigura un leone alato, e che si trova su una delle colonne di granito di Piazza San Marco, ... ilfattoquotidiano.it