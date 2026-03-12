Katia Ricciarelli festeggia alla Biennale di Milano i suoi ottant’anni

MILANO. Una vita dedicata alla musica, eccellenza italiana nel mondo. Il grande soprano Katia Ricciarelli festeggia i suoi ottant'anni portati splendidamente con una speciale celebrazione aperta ad amici, fan e colleghi. L'appuntamento è per domenica 22 marzo alle ore 14.30 a Milano, nello storico Palazzo Stampa di Soncino, sede della Biennale di Milano, dove si terrà una grande festa per celebrare il compleanno dell'artista. Katia Ricciarelli, celebre soprano italiano e figura amatissima dal pubblico, ha portato il bel canto italiano nei teatri di tutto il mondo. Con la sua voce e la sua personalità artistica ha rappresentato per decenni una vera ambasciatrice della cultura musicale italiana, esibendosi nei più importanti palcoscenici internazionali.