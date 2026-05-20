Il legame tra Emma Marrone e Belén resta stretto anche senza De Martino | Sei sempre più bella
A fare da collante tra loro era stato l’ex compagno in comune Stefano de martino ma adesso che il conduttore di Sanremo è uscito dalla vita sentimentale di entrambe, Emma Marrone e Belén Rodriguez restano vicine e si scambiano complimenti sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Emma e il successo delle canzoni su Vanity... #emma #emmamarrone #vanityfairitalia @MarroneEmma x.com
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