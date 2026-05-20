Il legame tra Emma Marrone e Belén resta stretto anche senza De Martino | Sei sempre più bella

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A fare da collante tra loro era stato l’ex compagno in comune Stefano de martino ma adesso che il conduttore di Sanremo è uscito dalla vita sentimentale di entrambe, Emma Marrone e Belén Rodriguez restano vicine e si scambiano complimenti sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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