Il legame tra Emma Marrone e Belén resta stretto anche senza De Martino | Sei sempre più bella

A fare da collante tra loro era stato l’ex compagno in comune Stefano de martino ma adesso che il conduttore di Sanremo è uscito dalla vita sentimentale di entrambe, Emma Marrone e Belén Rodriguez restano vicine e si scambiano complimenti sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CORONA SVELA IL PATTO SEGRETO TRA MARIA DE FILIPPI E STEFANO DE MARTINO

Sullo stesso argomento

Stefano De Martino, vengono fuori indiscrezioni pazzesche: il nome di Emma MarroneAl centro dell’attenzione c’è Stefano De Martino, chiamato a guidare una delle manifestazioni televisive più complesse e seguite del Paese.

Emma Marrone, le parole su Stefano De Martino che sorprendono tuttiNelle ultime settimane il nome di Stefano De Martino è tornato al centro del dibattito televisivo, complice un’indiscrezione che riguarda una...

Emma e il successo delle canzoni su Vanity... #emma #emmamarrone #vanityfairitalia @MarroneEmma x.com

Belen scrive a Emma, lei le risponde con un commento che piace (molto) ai followerSono passati anni da quando i nomi di Emma Marrone e Belen Rodriguez si digitavano come parti contrapposte della vicenda che ruotava attorno a Stefano De Martino. Il tempo ha cambiato molto delle dina ... today.it

Ciao. Hai qualche consiglio su uninchiostro marrone neutro? (Impermeabile, archivistico) reddit

Mi chiama spesso. Emma, la confessione su De Martino: fan al settimo cieloIn un’intervista rilasciata recentemente a Vanity Fair, Emma Marrone ha deciso di aprire il proprio cuore raccontando il legame profondo che la unisce oggi a ... thesocialpost.it