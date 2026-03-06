Stefano De Martino vengono fuori indiscrezioni pazzesche | il nome di Emma Marrone

Si parla molto di Stefano De Martino, che si prepara a condurre una delle trasmissioni televisive più importanti e seguite in Italia. Nel frattempo, sono circolate indiscrezioni che coinvolgono anche Emma Marrone, il cui nome viene menzionato in relazione a questa iniziativa. La notizia sta facendo il giro dei media e alimenta l’interesse del pubblico.

Al centro dell’attenzione c’è Stefano De Martino, chiamato a guidare una delle manifestazioni televisive più complesse e seguite del Paese. La curiosità su come sarà il suo lavoro è già altissima. Il conduttore, dal canto suo, ha iniziato a muoversi con cautela, lasciando sui social qualche indizio e anche una frecciatina rivolta a chi mette in dubbio la sua competenza musicale. In un’intervista al Tg1 ha inoltre spiegato di voler iniziare subito a studiare la manifestazione per arrivare preparato all’appuntamento. E in queste ore sta circolando con insistenza il nome di Emma Marrone, sua ex fidanzata, per un motivo particolare. A proposito del Festival di Sanremo, l’attenzione ora si sposta inevitabilmente sul futuro della kermesse musicale più seguita d’Italia e su chi ne guiderà la prossima fase. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Emma Marrone: “Perché non torno con Stefano De Martino”Sono passati più di dieci anni dalla fine della storia d'amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino.

Emma Marrone “rifiuta” Stefano De Martino: salta Affari TuoiLe coppie di “ex” funzionano sempre abbastanza bene, soprattutto in televisione, e c’è un duo in particolare che ha avuto modo di sorprendere in...

Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo i funerali del padre: poi il gesto di Emma Marrone

Altri aggiornamenti su Stefano De Martino vengono fuori....

Temi più discussi: Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Chi è Stefano De Martino, dal sorriso scugnizzo a Sanremo: Il mio primo pianto per Troisi; Dove vive Stefano De Martino?; Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo.

Affari Tuoi, Stefano De Martino stanco e senza parole: Vengono tutti quiIl concorrente del Molise riesce a far peggio di Herbert Ballerina e lascia senza parole De Martino: ecco cos’ha detto per sconvolgerlo ... dilei.it

Stefano ti prego porta Brenda a Sanremo: i fan in visibilio per la coppia De Martino-LodigianiIl feeling tra i due è sotto gli occhi dei fan di Stasera tutto è possibile e c'è chi sogna di vederli insieme anche sul palco dell'Ariston il prossimo anno ... today.it

Stefano De Martino continua la sua scalata e nel 2027 sarà conduttore e Direttore Artistico del Festival.. Scatenatevi nei commenti!! - facebook.com facebook

! #StaseraTuttoÈPossibile di Stefano De Martino vince la serata con il 17% di share e 2.318.000 su Rai 2, superando tutte le altre reti. Canale 5 si ferma al 13% e 1.985.000 con la fiction #Vanina2. Stefano porta Rai 2 a prima rete nazionale #S x.com