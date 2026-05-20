Il Lecco lotta davanti a 20mila spettatori ma esce per un soffio

Nel match tra Catania e Lecco, le due squadre si sono affrontate davanti a circa 20 mila spettatori, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio all'inizio. I blucelesti hanno reagito e sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a un gol di Urso e a un calcio di rigore trasformato da Sipos. Tuttavia, nel finale, il Catania ha trovato il gol decisivo che ha sancito la vittoria, impedendo ai lombardi di ottenere almeno un pareggio.

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