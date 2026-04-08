Badminton Fabio Caponio lotta ma esce nel secondo turno degli Europei

Durante gli Europei individuali di badminton 2026, Fabio Caponio ha partecipato al torneo ma è stato eliminato al secondo turno. La competizione si sta svolgendo in una delle principali sedi dedicate all'evento, con atleti provenienti da diversi paesi europei. Caponio ha combattuto in entrambi i set, ma alla fine non è riuscito a superare l'avversario nel match conclusivo. La manifestazione continua con le prossime fasi del torneo.

Fabio Caponio esce di scena al secondo turno degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei sedicesimi del singolare maschile l’azzurro combatte, ma viene battuto dal finlandese Kalle Koljonen, che si impone con lo score di 21-18 22-20 dopo 46? di battaglia. Sarà dunque Kalle Koljonen a sfidare domani negli ottavi l’irlandese Nhat Nguyen, numero 6 del seeding. Estremo equilibrio lungo tutto l’arco del match tra il finlandese e l’azzurro, ma nei finali di frazione a spuntarla è sempre Koljonen. Il finnico riesce ad acquisire un minimo vantaggio a metà frazione nel primo game ed a difenderlo fino al 21-18 conclusivo, mentre nel secondo sembra poter chiudere, ma Caponio ricuce il gap e lo costringe ai vantaggi, venendo però battuto per 22-20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Fabio Caponio lotta ma esce nel secondo turno degli Europei Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all’esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di... Badminton, definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026. Caponio e Hamza rispondono presenteArchiviata un’altra giornata dedicata agli incontri di primo turno degli Europei 2026 di badminton. Temi più discussi: Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!; Badminton, definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026. Caponio e Hamza rispondono presente; Badminton, Martina Corsini ed Emma Piccinin eliminate all’esordio agli Europei; Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli Europei. Badminton, Fabio Caponio lotta ma esce nel secondo turno degli EuropeiFabio Caponio esce di scena al secondo turno degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di ... oasport.it Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all'esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento ... oasport.it Nella notte italiana sono arrivati due quarti di finale per gli #Azzurri in #Brasile conquistati da Fabio Caponio nel singolare maschile e da Martina Corsini ed Emma Piccinin nel doppio femminile. #Badminton #ItaliaTeam #forzaazzurri - facebook.com facebook