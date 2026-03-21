De Akker in Final Four | Posillipo esce al soffio

Nella Conference Cup maschile 2025-2026, la De Akker Bologna ha raggiunto il Final Four, mentre il Circolo Nautico Posillipo è stato eliminato di misura. La competizione vede protagoniste due squadre italiane che si sono affrontate con intensità, con la formazione di Bologna che ha conquistato l'accesso alla fase successiva, lasciando invece il Posillipo fuori dai giochi per un soffio.

La Conference Cup maschile 2025-2026 offre uno spaccatura netta tra due realtà italiane: la De Akker Bologna vola verso il Final Four mentre il Circolo Nautico Posillipo viene eliminato per un soffio. La vittoria felsinea contro l’Apollon Smirne (14-11) si basa su un cambio di passo tattico, mentre la sconfitta partenopea ad Atene contro il Panionios (13-12) è stata decisa da una rete in superiorità numerica nell’ultimo minuto. I numeri raccontano una storia diversa dai titoli di giornale: non c’è catastrofe né trionfo acritico, ma una lettura pragmatica delle dinamiche di gioco che rivela come il territorio italiano stia producendo squadre capaci di competere a livelli alti, pur con risultati alterati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Akker in Final Four: Posillipo esce al soffio Articoli correlati Conference Cup, la De Akker vola in Final Four. Eliminato il Circolo Nautico PosillipoAlterne fortune per le formazioni italiane nella seconda giornata dei gironi dei quarti di finale di Conference Cup. Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference CupNel Girone C il De Akker Team vince senza alcun patema il match d’esordio contro i padroni di casa transalpini del Montpellier, travolti per 9-25: i... Contenuti utili per approfondire Final Four Temi più discussi: Conference Cup: Posillipo e De Akker, salto ad Atene per volare alla Final Four; Conference Cup, missione Final Four per Posillipo e De Akker: ad Atene le sfide decisive; Pallanuoto: Calottina Tricolore...continua..; La De Akker parte domani per Atene. Da venerdì il girone di Conference Cup. Conference Cup, la De Akker vola in Final Four. Eliminato il Circolo Nautico PosillipoAlterne fortune per le formazioni italiane nella seconda giornata dei gironi dei quarti di finale di Conference Cup. La De Akker Bologna conquista la ... oasport.it Conference M. De Akker alla Final Four, Posillipo outLa De Akker centra l'accesso alla Final Four; si ferma ai quarti la Ranieri Impiantistica CN Posillipo. È questo l'esito già stabilito dopo la seconda giornata della fase a gironi dei quarti di finale ... federnuoto.it ROAD TO FINAL FOUR CEV CHAMPIONS LEAGUE @imocovolley e @savinodelbenevolley staccano il pass per le Final Four di @cevolleyball Champions League, dove si contenderanno il titolo con Vakifbank ed Eczacibasi 2 Maggio 2026 Vak facebook LE PANTERE STRAPPANO IL PASS PER LE FINAL FOUR DI CHAMPIONS! Mercoledì è andata in scena al Palaverde la sfida VS Ankara! Pantere verso Istanbul grazie al 2 a 3 finale Next match 21/03 VS Novara (PARZIALI 25-21 25-17 19-25 30-3 x.com