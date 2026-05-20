il grande sogno di denise meli dalla a2 a velasco

Denise Meli è diventata una figura di rilievo nel campionato di serie A1, passando inosservata all’inizio della stagione. Alla sua prima esperienza nel massimo torneo, ha conquistato spazio come centrale, dimostrando grande crescita e continuità. La sua presenza si è fatta notare nel corso delle partite, contribuendo alle prestazioni della squadra. Ora, l’atleta si trova in una fase di transizione, con molte aspettative per il suo futuro nel volley nazionale.

È stata la centrale rivelazione del campionato di serie A1. Partita a fari spenti, al suo primo anno nella massima serie dopo ottime stagioni in A2, l’ultima con la Valsabbina Millenium Brescia, Denise Meli (nella foto mentre esulta, credit FIPAV), piano piano ma nemmeno tanto, è riuscita a conquistare la fiducia di coach Carlo Parisi, ora nello staff di Julio Velasco, e a ritagliarsi così spazi sempre più importanti. Dopo il suo esordio a Busto Arsizio, un ingresso clamoroso in cui ha fatto subito vedere di che pasta è fatta, la “Deni“ è stata impiegata sempre di più conquistandosi il posto senza mollarlo più. Grinta, determinazione, una grande elevazione e un tempismo a muro fanno della Meli una colonna portante dell’ambiziosa Volley Bergamo della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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