Dal parquet alla panchina | il sogno di Antonio Godino verso la A2

Un giovane atleta ha visto cambiare il suo percorso sportivo a causa di un infortunio, che ha portato a una svolta nella sua carriera. Dopo aver superato questa difficoltà, è riuscito a conquistare un ruolo di rilievo all’interno della squadra, grazie anche alla guida di un allenatore che lo ha supportato. La sua evoluzione lo ha portato dall’attività sul parquet al ruolo di allenatore, con l’obiettivo di arrivare in Serie A2.

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