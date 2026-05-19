Dal parquet alla panchina | il sogno di Antonio Godino verso la A2
Un giovane atleta ha visto cambiare il suo percorso sportivo a causa di un infortunio, che ha portato a una svolta nella sua carriera. Dopo aver superato questa difficoltà, è riuscito a conquistare un ruolo di rilievo all’interno della squadra, grazie anche alla guida di un allenatore che lo ha supportato. La sua evoluzione lo ha portato dall’attività sul parquet al ruolo di allenatore, con l’obiettivo di arrivare in Serie A2.
?? Punti chiave Come ha trasformato un infortunio il destino di un giovane atleta? Chi ha guidato il ventenne verso il successo con la CCB Catanzaro? Come gestisce un assistente ventenne lo spogliatoio di una squadra vincente? Quali sfide attendono lo staff tecnico per la promozione in Serie A2??? In Breve Passaggio da atleta a assistente dopo quattordici anni di attività nel basket. Collaborazione tecnica con Danilo, coach Ceroni e Andrea Capobianco per la CCB Catanzaro. Vittoria della squadra c . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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