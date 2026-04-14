Volley Bergamo 1991 Denise Meli confermata con lode | Sto trasformando un sogno in realtà

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato ufficialmente la conferma di Denise Meli per la stagione 202627. La centrale toscana, protagonista della passata annata, continuerà a indossare la maglia rossoblù anche nel prossimo campionato. La società ha comunicato questa decisione come primo passo ufficiale verso la prossima stagione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Il primo tassello ufficializzato per la stagione del 202627 dal Volley Bergamo 1991 è Denise Meli. La centrale toscana, rivelazione dell’annata appena conclusa, vestirà la maglia rossoblù anche nella prossima stagione. Reduce da una stagione di crescita e protagonista al centro della rete, la classe 2001 all’esordio in Serie A1 ha saputo imporsi per solidità, efficacia a muro e pericolosità in attacco, diventando un punto di riferimento nello scacchiere bergamasco, da riserva a titolare quasi inamovibile. Un percorso che le è valso anche la recente convocazione in Nazionale, ulteriore riconoscimento del lavoro svolto e del potenziale espresso.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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