Il gossip della ristorazione comasca | al posto del Solito Posto un locale legato a Ciro Immobile?

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si parla di un possibile cambio di gestione nel locale situato in via Lambertenghi, a Como, che fino a poco tempo fa ospitava il ristorante “Il Solito Posto”. Secondo alcune voci, il nuovo locale che dovrebbe aprire al suo posto sarebbe collegato a Ciro Immobile, calciatore noto nel panorama sportivo nazionale. La notizia si diffonde tra chi frequenta la zona e gli appassionati di gastronomia, senza ancora avere conferme ufficiali da parte degli interessati.

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C’è un nuovo gossip gastronomico che nelle ultime settimane sta circolando con insistenza tra Como e il lungolago: negli spazi lasciati vuoti dal ristorante “Il Solito Posto”, in via Lambertenghi, potrebbe arrivare un locale legato a Ciro Immobile.Per ora non esiste alcuna conferma ufficiale, ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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