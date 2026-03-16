Avete mai pensato di poter portare al cinema una borsa di lusso. piena di popcorn? Negli Stati Uniti è già partita la corsa all’accessorio più sorprendente della stagione: la Handbag Popcorn Bucket, ideata per il lancio del sequel de Il Diavolo veste Prada. A vent’anni dalla celebre pellicola con Meryl Streep e Anne Hathaway, Miranda Priestly torna sul grande schermo il 1° maggio, e alcuni spettatori avranno la possibilità di mettere le mani su un gadget da collezione unico. Sulla pagina Instagram ufficiale di 20th Century Studios, la promozione è chiara: “ Preparati ad arricchire il tuo look con la borsa della stagione quando guarderai Il diavolo veste Prada 2 presso il cinema Regal”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una borsetta al posto del solito barattolo dei popcorn: la trovata per l’uscita al cinema de “Il Diavolo veste Prada 2” è già virale

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