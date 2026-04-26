Torre del Greco piange la scomparsa di Ciro Fornito, figura di spicco nel settore della ristorazione della città. La sua morte ha suscitato molte reazioni tra i cittadini e i colleghi, che lo ricordano come un punto di riferimento nel panorama locale. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Torre del Greco è in lutto per la scomparsa di Ciro Fornito, un pilastro della ristorazione locale e tra i fondatori dell’Associazione Pizzaioli Napoletani (APN). Ciro, noto per la sua dedizione e passione per l’arte culinaria, gestiva il ristorante Gianni al Vesuvio, un’istituzione per gli amanti della pizza napoletana e della gastronomia campana. La notizia della sua morte, avvenuta all’età di 63 anni, ha colpito profondamente non solo la comunità locale ma anche i tanti clienti e amici che lo hanno conosciuto nel corso degli anni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Torre del Greco in lutto: addio a Ciro Fornito, icona della ristorazione locale.

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