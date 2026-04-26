Torre del Greco in lutto | addio a Ciro Fornito icona della ristorazione locale
Torre del Greco piange la scomparsa di Ciro Fornito, figura di spicco nel settore della ristorazione della città. La sua morte ha suscitato molte reazioni tra i cittadini e i colleghi, che lo ricordano come un punto di riferimento nel panorama locale. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva e apprezzava il suo lavoro.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Torre del Greco è in lutto per la scomparsa di Ciro Fornito, un pilastro della ristorazione locale e tra i fondatori dell’Associazione Pizzaioli Napoletani (APN). Ciro, noto per la sua dedizione e passione per l’arte culinaria, gestiva il ristorante Gianni al Vesuvio, un’istituzione per gli amanti della pizza napoletana e della gastronomia campana. La notizia della sua morte, avvenuta all’età di 63 anni, ha colpito profondamente non solo la comunità locale ma anche i tanti clienti e amici che lo hanno conosciuto nel corso degli anni.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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