Il giro del mondo in bici di Simone contro il bullismo | Da Cuneo all'Australia senza Internet con 7 euro al giorno
Simone Avataneo ha condiviso con Fanpage.it i dettagli del suo viaggio in bicicletta che lo ha portato da Cuneo fino all’Australia, senza l’uso di Internet e con un budget di circa 7 euro al giorno. Durante il percorso, il ciclista ha percorso diverse nazioni, attraversando continenti e paesi, con l’obiettivo di sensibilizzare contro il bullismo. Il viaggio si è svolto in modo autonomo, senza supporto esterno, e ha avuto come tema principale la lotta contro le forme di violenza tra i giovani.
Simone Avataneo ha raccontato a Fanpage.it il suo giro del mondo in bici: è un viaggio in nome di un mondo senza bullismo. Rientrerà a casa nel 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il giro del mondo in bici: lavventura di Simone Avataneo
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