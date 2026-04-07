Omar Nok fa il giro del mondo senza aereo | Da ottobre ho preso solo bici barche pure un camion di polli
Omar Nok ha deciso di attraversare il mondo senza utilizzare nessun mezzo di trasporto aereo, iniziando questa impresa a ottobre. Nel suo percorso, ha percorso strade con la bicicletta, ha attraversato acque con barche e ha anche utilizzato un camion di polli per avanzare. La sua scelta si basa su un viaggio che esclude completamente l'uso degli aerei, puntando a un giro del mondo alternativo e senza voli.
Omar Nok a ottobre è partito per un'avventura alternativa: vuole fare il giro del mondo, ma circumnavigandolo senza mai prendere l'aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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