Omar Nok fa il giro del mondo senza aereo | Da ottobre ho preso solo bici barche pure un camion di polli

Omar Nok ha deciso di attraversare il mondo senza utilizzare nessun mezzo di trasporto aereo, iniziando questa impresa a ottobre. Nel suo percorso, ha percorso strade con la bicicletta, ha attraversato acque con barche e ha anche utilizzato un camion di polli per avanzare. La sua scelta si basa su un viaggio che esclude completamente l'uso degli aerei, puntando a un giro del mondo alternativo e senza voli.