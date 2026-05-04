Star Wars Day 4 maggio | tre cose da vedere su Disney+ prima che Mando torni al cinema

Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day, una giornata dedicata agli appassionati dell’universo creato da George Lucas. Per l’occasione, Disney+ propone tre titoli da vedere prima che il personaggio di The Mandalorian torni al cinema. La piattaforma offre un’occasione per rivedere alcune delle storie più amate della saga, mentre si avvicina l’uscita cinematografica di nuovi capitoli con protagonisti i personaggi di Mando e Grogu.

Il 4 maggio è lo Star Wars Day: tre titoli imperdibili su Disney+ per celebrarlo, mentre si avvicina l'uscita cinematografica di The Mandalorian and Grogu.🔗 Leggi su Fanpage.it

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