A Monza, i comitati e le associazioni locali si oppongono al progetto per l’area dell’ex Feltrificio Scotti, approvato dal consiglio comunale il 9 marzo scorso. Secondo le proteste, il piano prevede l’eliminazione di un auditorium e potrebbe aumentare il traffico nella zona. Le organizzazioni hanno espresso le loro preoccupazioni attraverso comunicati e incontri pubblici, chiedendo modifiche al progetto.

I comitati e le associazioni di Monza intervengono sul futuro dell’ex Feltrificio Scotti. Il piano è stato deliberato dal consiglio comunale lo scorso 9 marzo. In un documento di una decina di pagine, i tecnici del Comitato analizzano le falle del programma che modifica quello del 2015, a tutto svantaggio della comunità monzese. "Non viene più realizzato l’auditorium - sottolinea Giorgio Majoli, portavoce del Coordinamento -. La delibera originale stabiliva di destinare 3,5 milioni delle somme versate dal soggetto attuatore a infrastrutture in ambito culturale, quali la riqualificazione del Teatro Manzoni e del Binario 7 e la realizzazione nuovo Teatro della Musica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro dell’ex Feltrificio Scotti. Comitati in rivolta contro il progetto: "Niente auditorium e più traffico"

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