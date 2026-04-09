Che luna sarebbe senza Nutella? Dal barattolo galleggiante ai chip dell’Università di Pisa | Artemis II parla italiano

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, la missione Artemis II si svolge secondo il programma stabilito. Tuttavia, un episodio insolito si è verificato, coinvolgendo un barattolo di Nutella che è stato trovato galleggiante in un’area della missione. Contestualmente, i ricercatori dell’Università di Pisa hanno annunciato la creazione di chip alimentati dal cioccolato della Nutella.

Tutto procede come da protocollo per il ritorno della missione Artemis II, previsto nella notte tra il 10 e l’11 aprile, ma con un fuori programma dolce e italianissimo, targato Nutella. Quello che a prima vista sembrava il product placement più costoso della storia del marketing si è rivelato essere totalmente involontario e spontaneo. Nutella sighting in Artemis II makes a lot of sense. Great shelf life (2+ years). No refrigeration needed. Calorie dense. No threat of crumb floating in microgravity. Spoonable. Highly viscous so unlikey to damage equipment if jar breaks. pic.twitter.comEVsR7KkHMu Qualcuno ha sollevato dubbi sulla sua autenticità ipotizzando una rielaborazione con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Che luna sarebbe senza Nutella? Dal barattolo galleggiante ai chip dell’Università di Pisa: Artemis II parla italiano Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il videoUn barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna. Artemis II, ecco il momento in cui un barattolo di Nutella fluttua nella navicellaUn barattolo di nutella che fluttua tra gli astronauti di Artemis II durante la missione lunare da record. Argomenti più discussi: Da Ferrara alla Luna (passando per la Nasa): il racconto del divulgatore Vittorio Baraldi; Conte al delirio di onnipotenza, tra lezioni a Trump e ambizioni imperiali su primarie e campo largo, lancia l'opa su se stesso; Io, malata per il vaccino anti-Covid, ignorata da Speranza: l'esperienza raccontata in Commissione; Tragico incidente sulla Tuscolana a Roma: vittime una donna e un ragazzino di sedici anni. L'IA obbligatorio per superare l'esame, succede all'Università di Pisa - facebook.com facebook