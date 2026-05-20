Negli ultimi dieci anni, le retribuzioni nel settore pubblico hanno registrato una diminuzione del potere d’acquisto di quasi otto punti percentuali. Nonostante le dichiarazioni ufficiali che indicano un aumento dei salari e un recupero del potere d’acquisto, i dati mostrano una diminuzione effettiva del valore reale delle retribuzioni. Le famiglie italiane continuano a percepire un reddito che, in termini di capacità di spesa, si è ridotto rispetto a un decennio fa.

Le retribuzioni salgono, rivendica Giorgia Meloni. Le famiglie italiane recuperano il potere d’acquisto, afferma da mesi. E il governo continua a sostenere che il salario minimo non serve perché la contrattazione collettiva è sufficiente. Ma, come spesso accade quando si parla di lavoro, i dati smentiscono questa narrazione. Perché la crescita delle retribuzioni resta ancora ben al di sotto dell’inflazione, nonostante il leggero recupero degli ultimi anni (grazie solo alla frenata dei prezzi). E resta ancora più bassa proprio nella Pubblica amministrazione, ovvero laddove a intervenire è proprio lo Stato. E se neanche lo Stato riesce a garantire aumenti sufficienti dei salari, figuriamoci se la contrattazione può bastare da sola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il flop dei salari anche nella Pa: in dieci anni persi quasi 8 punti di potere d’acquisto

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