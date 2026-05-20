Il Financial Times | L’Ue valuta di incaricare Draghi o Merkel per trattare con Putin

Da tpi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dal Financial Times, i governi dell’Unione europea stanno considerando di affidare a una figura di spicco il compito di trattare con il presidente russo riguardo alla guerra in Ucraina. Tra le possibili scelte ci sarebbero ex leader europei, tra cui Angela Merkel e Mario Draghi. La decisione mira a creare un punto di riferimento comune per eventuali negoziati con la Russia. La possibilità di questa nomina viene valutata in un momento di crescenti tensioni tra le parti coinvolte.

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I governi dell’Unione europea stanno valutando di nominare un rappresentante comune per eventuali negoziati con il presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina: tra i nomi in lizza, spiccano Angela Merkel e Mario Draghi. Lo scrive oggi il Financial Times, citando fonti a conoscenza della questione. Secondo l’autorevole quotidiano economico britannico, i ministri degli Esteri dei Paesi dell’Ue ne discuteranno la prossima settimana in occasione di un vertice che li vedrà riuniti a Cipro. Altri possibili candidati sarebbero il presidente finlandese Alexander Stubb e il suo predecessore Sauli Niinisto. La possibilità di incaricare un intermediario europeo ha assunto concretezza dopo che i governi di Stati Uniti e Ucraina hanno dato il via libera a un coinvolgimento più diretto dell’Ue nelle trattative con Mosca. 🔗 Leggi su Tpi.it

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