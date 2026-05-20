Il figlio di 17 mesi muore e ne nasconde il corpo in freezer per settimane | mamma 31enne arrestata in Arizona

Una donna di 31 anni è stata arrestata in Arizona dopo aver nascosto il corpo del suo bambino di 17 mesi in un freezer dell’hotel dove soggiornava. La donna ha ammesso di aver ucciso il bambino e di aver conservato il suo corpo nel frigorifero per due settimane. Le autorità hanno scoperto il corpo dopo aver ricevuto una segnalazione e aver effettuato un’indagine sul caso. La polizia ha sequestrato l’appartamento e avviato le procedure per chiarire le cause del decesso.

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