Il figlio di 17 mesi muore e ne nasconde il corpo in freezer per settimane | mamma 31enne arrestata in Arizona
Una donna di 31 anni è stata arrestata in Arizona dopo aver nascosto il corpo del suo bambino di 17 mesi in un freezer dell’hotel dove soggiornava. La donna ha ammesso di aver ucciso il bambino e di aver conservato il suo corpo nel frigorifero per due settimane. Le autorità hanno scoperto il corpo dopo aver ricevuto una segnalazione e aver effettuato un’indagine sul caso. La polizia ha sequestrato l’appartamento e avviato le procedure per chiarire le cause del decesso.
Conserva il corpo del figlio di 17 mesi nel frigo dell'hotel per due settimane, arrestata mamma 31enne: "L'ho ucciso". Nella stanza gli altri due bambini incolumi, la donna aveva precedenti penali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Borgo Virgilio, figlio si traveste da mamma per riscuotere la pensione - Vita in diretta 25/11/2025
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