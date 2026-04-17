Galles uomo confessa di aver nascosto il corpo della madre nel freezer per mesi per incassarne la pensione

Un uomo di 60 anni in Galles ha ammesso di aver nascosto il corpo della madre in un freezer a pozzetto per diversi mesi. La confessione è arrivata durante un interrogatorio, dopo che la polizia ha scoperto il cadavere all’interno del frigorifero. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe tenuto il corpo in casa per poter continuare a ricevere la pensione della madre defunta. La vicenda sta ora passando al vaglio delle autorità competenti.