Tragedia in Svizzera | coppia arrestata per la morte del figlio di 7 mesi

Una coppia di 27 e 28 anni è stata arrestata in Svizzera nell’ambito di un’operazione coordinata tra le autorità elvetiche e la magistratura italiana. L’arresto è avvenuto in relazione alla morte di un bambino di sette mesi. Le indagini sono ancora in corso e si stanno raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e locale.

Un operativo transfrontalale coordinato tra le autorità elvetiche e la magistratura italiana ha portato all’arresto in Svizzera di una coppia di 27 e 28 anni. I due sono accusati di aver causato, con condotte violente che non sarebbero state accidentali o naturali, la morte del figlio di sette mesi avvenuta nel corso del 2024. Le risultanze cliniche e il quadro giudiziario della Procura di Novara. L’indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo ha permesso di ricostruire una dinamica tragica legata a episodi di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il decesso del neonato è stato provocato da un’insufficienza respiratoria acuta in un contesto asfittico, esito diretto dei traumi subiti dal piccolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Svizzera: coppia arrestata per la morte del figlio di 7 mesi Notizie correlate Inventano il cancro del figlio per raccogliere donazioni: arrestata una coppiaUna vicenda che ha suscitato forte indignazione arriva dalla contea di Dixie, nello Stato della Florida, negli Stati Uniti, dove Edward Downing e... “I 9 mesi più belli”. Presto genitori, la coppia vip italiana pronta per l’arrivo del primo figlioLe emozioni dell’attesa, i piccoli gesti quotidiani e quel conto alla rovescia che diventa sempre più incalzante: c’è qualcosa di profondamente... Approfondimenti e contenuti Si parla di: La Spezia, due motociclisti morti in due incidenti stradali nel giro di un’ora; Tragedia nella Bat: coppia precipita da balcone e muore, al vaglio l'ipotesi omicidio-suicidio a Bisceglie.