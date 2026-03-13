Monteverde protagonista alla BMT | i Borghi più belli d’Italia promuovono il patrimonio campano

Monteverde partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, dove si trova negli spazi della Mostra d’Oltremare. L’evento vede anche la presenza dell’associazione I Borghi più belli d’Italia della Campania, che lavora per promuovere il patrimonio dei piccoli centri della regione. L’obiettivo è mettere in evidenza le caratteristiche e le eccellenze di Monteverde nel contesto turistico.

«In qualità di coordinatore regionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia in Campania, sono orgoglioso della partecipazione dei nostri borghi alla Borsa Mediterranea del Turismo. Si tratta di un’importante opportunità per raccontare e promuovere l’identità autentica dei nostri territori, fatta di storia, tradizioni, cultura e accoglienza. Valorizzare i borghi significa sostenere lo sviluppo turistico e culturale delle nostre comunità e creare nuove opportunità per l’intero territorio regionale». Domani, inoltre, nella Sala Mediterraneo della Borsa Mediterranea del Turismo, si terrà un importante convegno dedicato alla valorizzazione dei borghi campani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

L’incanto è ufficiale: c’è un nuovo tesoro campano tra i Borghi più belli d’ItaliaUno dei borghi più belli d’Italia, un gioiello nascosto in Campania: strade e case di pietra in mezzo alle montagne.

I Borghi più belli d’Italia, l’assembleaIl sindaco di Bagno Enrico Spighi e l’assessore al Turismo Mattia Lusini hanno preso parte, martedì 24 febbraio, ai lavori dell’assemblea regionale...