Referendum sulla Riforma della Giustizia 22-23 marzo la scheda fac-simile come si vota e i seggi

Il 22 e 23 marzo si svolge in tutta Italia, compresa l'Umbria, un referendum sulla Riforma della Giustizia. I cittadini sono chiamati a esprimersi attraverso una scheda con un quesito relativo alla revisione degli articoli di legge. Le modalità di voto prevedono l'uso di schede fac-simile, e i seggi sono aperti in diverse località della regione.

Il 22 e 23 marzo l'Umbria, come il resto del Paese, andrà a votare per confermare o bocciare il quesito referendario "Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?". Più comunemente chiamato referendum sulla Riforma della Giustizia, realizzata, dopo decenni di annunci e fumate nere, dal Governo Meloni attraverso il ministro Nordio, ex magistrato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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