Decreto Fiscale approvato dal Governo Meloni tutte le novità tra tasse premi e contributi

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto fiscale che introduce diverse misure riguardanti tasse, premi e contributi. Tra le principali novità, è previsto il rinvio di alcune scadenze fiscali e modifiche alle aliquote delle imposte. Il decreto contiene anche interventi su contributi previdenziali e misure per semplificare gli adempimenti per i contribuenti. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Rinvio della tassa da due euro per l’e-commerce extra Ue e contributo agli investimenti delle aziende. Sono due delle principali misure del decreto fiscale varato nel primo Consiglio dei ministri dopo la sconfitta del referendum sulla Giustizia. Un provvedimento promosso dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per introdurre una serie di modifiche urgenti in materia fiscale. Il decreto fiscale Nel tentativo di lasciarsi alle spalle il terremoto nella maggioranza con le dimissioni di Daniela Santanché, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, il governo Meloni lancia il dl fiscale, con l’obiettivo di sostenere imprese e consumatori attraverso alcuni correttivi sul prelievo fiscale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Decreto Fiscale approvato dal Governo Meloni, tutte le novità tra tasse, premi e contributi Articoli correlati Decreto fiscale, tassa sui pacchi extra Ue rinviata: tutte le misure del provvedimento approvato dal governoVia libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto fiscale, approvato nella riunione di venerdì 27 marzo a Palazzo Chigi. Approvato decreto Fiscale in Cdm: il governo ha cambiato idea in fretta su alcune tasse e ora le ritiraRinviata la tassa sui piccoli pacchi, mentre la stretta sui dividendi viene cancellata del tutto. Tutti gli aggiornamenti su Decreto Fiscale Temi più discussi: Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue: il via libera del Cdm; Decreto-legge fiscale approvato il 27 marzo 2026: correttivi alla legge di bilancio 2026 tra decorrenze IVA, ammortamenti, importazioni low value e ripristino del regime dividendi e PEX; Decreto fiscale in CDM: le novità in arrivo; Decreto fiscale, agli ‘esodati’ di Transizione 5.0 solo il 35% del credito spettante. Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue: il via libera del CdmLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue: il via libera del Cdm ... tg24.sky.it Decreto fiscale, slitta la tassa sui pacchi extra Ue: il quadro completo delle misure approvate dal GovernoRinvio della tassa sui pacchi extra Ue, incentivi agli investimenti e nuove misure fiscali: il decreto interviene su imposte, scadenze e sostegni alle imprese per favorire crescita e adeguamento del s ... notizie.it Via libera al decreto fiscale: slitta la tassa da 2 euro sui pacchi extra-Ue, credito d’imposta per chi investe x.com Ecco cosa prevede il decreto fiscale approvato ieri dal Governo - facebook.com facebook