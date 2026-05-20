Il debutto nel 2014 Tre anni fa dal Papa

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Ruana è stata costituita a Lodi nel 2014 da Cesar Adrian Beltrán, che ha 39 anni. Tre anni fa, ha incontrato il Papa durante un evento pubblico. L’obiettivo principale dell’organizzazione è promuovere la sostenibilità delle Nazioni Unite e supportare il processo di pace in Colombia. La sua attività si focalizza su iniziative legate alla tutela ambientale e al dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto colombiano. La nascita dell’associazione segna il suo impegno in questi settori.

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L’associazione Ruana è stata fondata a Lodi nel 2014. A crearla è stato Cesar Adrian Beltrán, oggi 39enne, con l’obiettivo principale di ricercare la sostenibilità delle nazioni unite e accompagnare il processo di pace in Colombia. Il 18 ottobre 2023 Cesar Adrian e suo fratello Cesar Julian, furono ricevuti in Vaticano dall’allora Pontefice Jorge Bergoglio al quale ebbero modo di raccontare l’attività svolta dal loro sodalizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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