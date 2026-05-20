Il debutto nel 2014 Tre anni fa dal Papa

L’associazione Ruana è stata costituita a Lodi nel 2014 da Cesar Adrian Beltrán, che ha 39 anni. Tre anni fa, ha incontrato il Papa durante un evento pubblico. L’obiettivo principale dell’organizzazione è promuovere la sostenibilità delle Nazioni Unite e supportare il processo di pace in Colombia. La sua attività si focalizza su iniziative legate alla tutela ambientale e al dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto colombiano. La nascita dell’associazione segna il suo impegno in questi settori.

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