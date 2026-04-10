A otto anni appena compiuti, Rianna Raikkonen ha esordito nel mondo del karting sulla pista dell’Ala Karting Circuit, situata in provincia di Trento. La giovane pilota ha intrapreso questa attività seguendo le orme del padre, noto campione del mondo. L’evento ha coinvolto il pubblico locale, attirando l’attenzione sulla presenza di una nuova promessa nel settore delle corse su quattro ruote.

La piccola Rianna Raikkonen, otto anni compiuti da poco, ha fatto il suo debutto nel mondo del karting sulla pista dell’Ala Karting Circuit in provincia di Trento. La secondogenita di Kimi Raikkonen, ex pilota di Formula 1 e campione del mondo nel 2007, ha scelto proprio il circuito trentino per i suoi primi giri su un go kart, immortalati in un video dalla mamma Minttu e condivisi dalla pagina social Memas GP. Il momento ha richiamato alla memoria i successi del padre, l’ultimo pilota a portare il titolo mondiale alla Ferrari, quando nel 2007 batté nella gara finale in Brasile rivali del calibro di Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Ora, quasi vent’anni dopo, è la figlia a muovere i primi passi nel motorsport. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rianna Raikkonen: debutto a 8 anni nel karting, sulle orme del papà Kimi campione del mondo

Kimi Antonelli scambiato per Kimi Raikkonen sul podio dallo speaker cinese«The winner from Italy: Kimi Raikkonen», ha detto tutto bello convinto lo speaker cinese.

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