Al via la 79ma edizione Festival del Cinema di Cannes tante le star sul primo red carpet

È iniziata la 79ª edizione del Festival del Cinema di Cannes, con molte star che hanno calcato il red carpet nella serata di apertura. Tra i presenti ci sono il regista Peter Jackson e le attrici Jane Fonda e Gong Li, che hanno sfilato davanti alle telecamere in occasione dell’evento. La manifestazione continua con una lunga serie di proiezioni e incontri dedicati al mondo del cinema.

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M ilano, 13 mag. (askanews) – Le star del cinema hanno sfilato sul tappeto rosso alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes, tra cui il regista Peter Jackson, e le atrrici jane Fonda e Gong Li. Leggi anche › Da Demi Moore a Jane Fonda, il Festival di Cannes 2026 si apre nel segno del glamour over 60 Si è aperta con un omaggio al cinema come “atto di resistenza” la 79esima edizione della rassegna al via sulla Croisette con 22 film in corsa per la Palma d’oro. Sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li hanno celebrato il cinema come arte capace di “trascendere culture e generazioni”. Tutti i look del Festival di Cannes 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Al via la 79ma edizione Festival del Cinema di Cannes, tante le star sul primo red carpet ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cannes 2026: da Scarlett Johansson a Demi Moore, le star sul red carpet Cannes 2026, al via il Festival: il red carpet delle starSi alza il sipario sul Festival di Cannes 2026 con una serata inaugurale ricca di star, cinema e glamour sulla Croisette. Argomenti più discussi: A Cannes inizia la magia del Festival: il red carpet accende la Croisette; Cannes, al via stasera senza film italiani la 79ma edizione; Festival di Cannes, al via la 79ma edizione; La vigilia tormentata di Cannes. Al via la 79ª edizione del Festival di Cannes. Alle 19 la cerimonia inaugurale nel Grand Théâtre Lumière. Ad aprire il festival sarà la commedia francese La Vénus électrique di Salvadori. La Photogallery #ANSA x.com La giuria della Biennale di Venezia ha escluso Russia e Israele dai suoi premi reddit Cannes 2026, il programma della 79ma edizione. Nessun regista italiano in garaLa presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno presentato il programma della 79ma edizione del Festival di Cannes, in programma sulla Croisette dal 12 al 23 maggio 2026. In ... tg24.sky.it