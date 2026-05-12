Cinema | al via la 79ª edizione del Festival di Cannes

Oggi prende il via la 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo. La manifestazione si svolge sulla Croisette, con numerosi film presentati e coinvolgimenti di diverse nazionalità. Anche se nessun film italiano è in concorso, l’Italia è presente con alcune collaborazioni e partecipazioni di attori e produttori italiani. La kermesse proseguirà nei prossimi giorni con varie proiezioni e iniziative.

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