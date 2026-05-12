Cinema | al via la 79ª edizione del Festival di Cannes
Oggi prende il via la 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo. La manifestazione si svolge sulla Croisette, con numerosi film presentati e coinvolgimenti di diverse nazionalità. Anche se nessun film italiano è in concorso, l’Italia è presente con alcune collaborazioni e partecipazioni di attori e produttori italiani. La kermesse proseguirà nei prossimi giorni con varie proiezioni e iniziative.
Si apre la 79ª edizione del Festival di Cannes. Anche se non ci sono film italiani in concorso, l’Italia resta protagonista sulla Croisette con diverse presenze e collaborazioni. Servizio di Fabio Falzone. TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Cinema: al via la 79ª edizione del Festival di Cannes
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