Corpo profanato Pamela Genini al setaccio i boschi intorno al santuario Chiusa la provinciale in azione unità cinofila
Le forze dell’ordine stanno eseguendo una perquisizione nei boschi attorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa, nell’ambito di un’indagine riguardante il ritrovamento di un corpo profanato. La provinciale è stata chiusa al traffico e sul posto sono presenti unità cinofile. Si stanno esaminando attentamente le aree circostanti per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini in corso. La zona è presidiata da personale specializzato per garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure investigative.
Bergamo, 20 maggio 2026 – I boschi intorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa al setaccio. Proseguono le ricerche della testa di Pamela Genin i, la 29enne di Strozza uccisa il 14 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. La salma della giovane vittima di femminicidio – secondo quanto ricostruito – è stata profanata al piccolo cimitero di Strozza tra il 27 ottobre e il 2 novembre. I carabinieri al lavoro con l’unità cinofila. Questa mattina i carabinieri sono tornati al lavoro con l'unità cinofila specializzata arrivata da Firenze, già impegnata ieri negli appezzamenti riconducibili a Francesco Dolci, ex fidanzato della giovane e indagato dal 6 maggio per il vilipendio della tomba di Pamela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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