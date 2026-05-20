Corpo profanato Pamela Genini al setaccio i boschi intorno al santuario Chiusa la provinciale in azione unità cinofila

Le forze dell’ordine stanno eseguendo una perquisizione nei boschi attorno al santuario della Madonna Addolorata della Cornabusa, nell’ambito di un’indagine riguardante il ritrovamento di un corpo profanato. La provinciale è stata chiusa al traffico e sul posto sono presenti unità cinofile. Si stanno esaminando attentamente le aree circostanti per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini in corso. La zona è presidiata da personale specializzato per garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure investigative.

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