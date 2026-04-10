Il corpo di Pamela Genini è stato ritrovato con un taglio netto al collo, che ha portato alla decapitazione. I periti hanno osservato che il colpo è stato preciso, ma ancora devono essere effettuati esami di laboratorio per determinare il tipo di attrezzo utilizzato e la data della decapitazione. Uno dei periti ha precisato che ulteriori indagini sono necessarie per chiarire alcuni dettagli tecnici.

Strozza (Bergamo), 10 aprile 2026 – Un taglio netto, all ’altezza del collo. Ma per sapere che tipo di attrezzo è stato usato (Marchesi, uno dei periti che ha partecipato all’autopsia s’è riservato in attesa di approfondimenti) e a quando risale la decapitazione servono esami di laboratorio. Esami e investigazioni in corso. Intanto i reperti prelevati durante l ’autopsia sul corpo di Pamela Genini, e sui tessuti interni del feretro sono stati inviati al Ris e agli studiosi del Labanof, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università di Milano diretto da Cristina Cattaneo, per l’estrazione del Dna, d a comparare con il codice genetico della 29enne uccisa dall’ex convivente Andrea Soncin a ottobre nell’appartamento di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il corpo profanato di Pamela Genini, i periti: “Un taglio netto al collo per asportare la testa”

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Pamela Genini, tomba profanata e testa tagliata: caccia al Dna #pamelagenini x.com

Non c'è pace nemmeno da morta per Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo ex compagno lo scorso ottobre mdst.it/4cwLfjI - facebook.com facebook