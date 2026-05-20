Il corpo a 40 anni si allena così

A 40 anni, molte persone notano cambiamenti nel proprio corpo che influenzano anche la routine di allenamento. I dolori dopo l’attività fisica diventano più frequenti e duraturi, mentre alcune articolazioni come spalle e ginocchia iniziano a dare segnali di fastidio anche con esercizi semplici. Questi segnali spingono a riconsiderare le modalità di allenamento, con una maggiore attenzione alla gradualità e alla scelta di esercizi più mirati e meno invasivi.

Quale allenamento per i muscoli scegliere dopo i 40 anni quando il corpo inizia a mandare segnali che prima ignoravi? I dolori post allenamento durano più del previsto, la spalla ogni tanto si fa sentire e il ginocchio inizia a dare fastidio anche dopo esercizi semplici. Dopo i 40 il recupero rallenta, le articolazioni diventano più sensibili e i muscoli hanno bisogno di stimoli diversi. Per questo continuare ad allenarsi come a vent’anni spesso è l’errore più grande: per ottenere risultati servono più strategia, recupero e qualità dell’allenamento. Secondo uno studio della Scuola di Medicina di Stanford pubblicato sulla rivista Nature Ageing, l'invecchiamento avviene in due passaggi chiave: il primo a 44 anni circa, il secondo intorno ai 60 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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