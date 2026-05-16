Per oltre quattro decenni, un attivista ha utilizzato il digiuno e le azioni di protesta come strumenti principali nella sua battaglia politica. La sua capacità di coinvolgere figure di alto livello, incluso il Papa, attraverso telefonate e iniziative dirette, ha attirato l’attenzione pubblica e politica. A 85 anni, ha continuato a mettere in discussione le istituzioni e le leggi, dimostrando un impegno che ha spesso messo a rischio la sua salute. La sua vita è stata caratterizzata da un uso intenso del corpo come mezzo di protesta.

? Domande chiave Come ha fatto un uomo a costringere il Papa al telefono?. Quali temi hanno spinto Pannella a sfidare la salute a 85 anni?. Perché i detenuti hanno scelto lo sciopero della fame dopo la sua morte?. Cosa accadde quando il Presidente della Repubblica cercò di fermare il digiuno?.? In Breve Dal 1968 Pannella usò il Satyagraha per divorzio e obiezione di coscienza.. Nel 1972 Alberto Gardin partecipò allo sciopero della fame per l'obiezione di coscienza.. Nel 2014 Papa Francesco contattò il leader durante uno sciopero per i detenuti.. Detenuti del carcere della Dozza di Bologna sciopero della fame dopo la sua morte.. Marco Pannella ha interrotto la sua lunga serie di azioni non violente dopo un ultimo digiuno iniziato il 9 agosto 2015, portando la sua battaglia per i diritti dei carcerati fino ai limiti della resistenza fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pannella: il corpo come arma per 40 anni di lotte e digiuni

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