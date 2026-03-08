Beatrice arbitra di scacchi a 18 anni | Ho imparato a studiare con re regina e pedoni Così si allena la mente

A 18 anni, Beatrice è un’arbitra di scacchi a Milano, dove ha iniziato a giocare e studiare il gioco da tavolo. Ha imparato a concentrarsi e a pianificare le mosse grazie alle partite con re, regina e pedoni. Per lei, gli scacchi rappresentano un metodo di allenamento mentale che le permette di sviluppare capacità strategiche e di problem solving.

Milano – “Ho imparato a studiare grazie agli scacchi: allenano la mente, ti aiutano a trovare una strategia. Oggi arbitro per la prima volta il Campionato universitario”. Beatrice Calderari, 18 anni, originaria della provincia di Varese, è l’arbitra di scacchi più giovane d’Italia: è un passo dalla maturità al liceo delle Scienze umane e ieri ha supervisionato il Campionato organizzato dall’università di Milano-Bicocca (che aveva conquistato il titolo l’anno scorso a Bologna) col patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana. Nella galleria dell’U6 si sono sfidate venti squadre, composte da studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beatrice, arbitra di scacchi a 18 anni: “Ho imparato a studiare con re, regina e pedoni. Così si allena la mente” Ciclista travolto mentre si allena. Francesco muore a 18 anni. Fatale lo scontro con un’autoBARZANA (Bergamo) Pomeriggio tragico a Barzana, dove un ciclista 18enne, Francesco Mazzoleni, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto. Leggi anche: Palestra digitale, si ’allena’ …la mente Contenuti e approfondimenti su Beatrice arbitra di scacchi a 18 anni.... Argomenti discussi: Scacchi, due giovani astigiani conquistano il titolo di candidato maestro. Beatrice Calderari, 18 anni, l’arbitra di scacchi più giovane d’Italia: «I soci mi hanno detto che ho la stoffa, perché so essere severa»Ha 18 anni appena compiuti e pochi grilli per la testa, piuttosto i suoi pensieri sono occupati da attacchi di alfieri, colpi di mano di cavalli e dalla pericolosissima regina. Perché Beatrice ... milano.corriere.it Campionato universitario italiano a squadre di scacchi: Insubria Chess in gara alla BicoccaGiornata di competizione per gli studenti appassionati di scacchi impegnati oggi nel CUIS: la fase nazionale che riunisce 20 squadre universitarie provenienti da tutta Italia ... varesenews.it