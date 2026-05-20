Il coro della scuola Veneziano-Novelli omaggia il SS Crocifisso nella chiesa di San Castrense

Durante la celebrazione di ieri pomeriggio nella chiesa di San Castrense, il coro della scuola Veneziano-Novelli ha eseguito un'omaggio al SS. Crocifisso. La funzione è stata presieduta da Fratel Mauro Billetta, e durante l’evento gli studenti hanno interpretato brani musicali dedicati alla figura religiosa. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di riflessione condivisa, con il coro che ha portato avanti il proprio repertorio durante l’intera liturgia.

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