Mandorlo in Fiore nella chiesa di San Pietro il concerto Pacem in Terris con coro e orchestra

Sabato 14 marzo alle 17 nella chiesa di San Pietro si terrà il concerto intitolato

Un grande concerto dedicato alla pace nel cuore della festa più internazionale della città. Sabato 14 marzo, alle ore 17, la chiesa di San Pietro ospiterà "Pacem in Terris", appuntamento corale e orchestrale inserito nel programma della 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. L'evento si propone come un momento musicale e simbolico capace di richiamare uno dei valori che da sempre accompagnano la manifestazione agrigentina: il dialogo tra i popoli. Proprio il Mandorlo in Fiore, infatti, da decenni rappresenta un luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse, unite nel segno della fratellanza.

