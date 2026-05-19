Una coppia ha celebrato il proprio matrimonio in Arizona, con uno scenario che ha richiamato atmosfere bucoliche. La sposa ha scelto un raccolto come acconciatura per il giorno più importante della sua vita. La cerimonia si è svolta in un ambiente all'aperto, circondata da un paesaggio naturale. La decisione di optare per questa acconciatura ha attirato l'attenzione tra gli invitati. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici e familiari, senza ulteriori dettagli sui protagonisti.

Come emerge dagli scatti, i look degli sposi sembrano raccontare nozze bucoliche, lontane dal rigore e la solennità dei classici matrimoni. La sposa, infatti, ha optato per un abito celestiale, a cui ha abbinato un'acconciatura che sembra rispondere in tutto e per tutto allo stile boho chic, che ogni anno sembra ritornare senza mai tramontare veramente. L'acconciatura: le trecce che si uniscono in un low bun effortless Protagoniste indiscusse sono le coppie di trecce che partono dalle radici laterali e si uniscono in un casual low bun posteriore dal piglio undone, quasi wild, certamente distante dalle acconciature ad alto tasso di ordine e precisione del mondo bridal. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cat Jarman, il raccolto bucolico per il suo sì a Charles Spencer, fratello della principessa Diana

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