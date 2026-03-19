Il Consorzio Vino Chianti a Vinitaly China tra degustazioni e masterclass

Il Consorzio Vino Chianti partecipa a Vinitaly China 2026 con un programma che include degustazioni e masterclass. La manifestazione si svolge nello Sichuan e coinvolge il settore vinicolo internazionale. L'evento si svolge a marzo 2026, portando il Consorzio dal territorio toscano a un mercato emergente in Cina. La partecipazione mira a promuovere il vino Chianti tra operatori e appassionati locali.

Firenze, 19 marzo 2026 - Dal cuore dei vigneti toscani a quello dello Sichuan: è il viaggio ideale (e non solo) che compirà il Consorzio Vino Chianti in occasione di Vinitaly China 2026. Lo stand istituzionale del Consorzio nel padiglione italiano a Chengdu (secondo piano, stand dal 110 al 118) ospiterà alcune aziende con postazioni dedicate, accanto a un banco istituzionale che propone 21 etichette Chianti Docg. Complessivamente, i visitatori potranno degustare 42 vini, tra cui 18 Chianti Docg e Vin Santo del Chianti Doc, per scoprire le diverse sfumature della denominazione e la ricchezza del territorio. Il 24 marzo è in programma una masterclass speciale: “Chianti: An Ancient Land for a Modern Wine – Wine Landscapes and the Skilled Hands of Its Winemakers”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Consorzio Vino Chianti a Vinitaly China tra degustazioni e masterclass Articoli correlati Degustazioni in cantina con il Consorzio Chianti Colli FiorentiniSecondo appuntamento di questo 2026 per l’iniziativa “Un Giovedì da Leoni”, promossa dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini con l’obiettivo di... Degustazioni di vino e masterclass d'eccezione a RomaDopo il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, con oltre mille partecipanti, torna nella Capitale la 4° edizione di diVino. Tutti gli aggiornamenti su Consorzio Vino Chianti Temi più discussi: Il Consorzio Vino Chianti pronto a sbarcare in India; Toscana e Lussemburgo più vicine grazie al vino: la CCIL a BuyWine Toscana - Aise.it; Siena protagonista al ProWein. Consorzi e aziende verso l’estero; ProWein 2026, Germania ed Europa, che valgono 4 miliardi di euro di export: il focus dell’Italia. Il Consorzio Vino Chianti a Vinitaly China tra degustazioni e masterclassDal 22 al 25 marzo allo Shangri-La Hotel di Chengdu 42 etichette in degustazione e la partecipazione al forum Italy’s Wine and Spirits con il direttore Galli Torrini ... lanazione.it MADE IN ITALY: CONSORZIO VINO CHIANTI A VINITALY CHINARoma, 19 mar - Dal cuore dei vigneti toscani a quello dello Sichuan: è il viaggio ideale (e non solo) che compirà il Consorzio Vino Chianti in occasione di Vinitaly China 2026. Lo stand istituzionale ... 9colonne.it Dal cuore dei vigneti toscani a quello dello Sichuan: è il viaggio ideale (e non solo) che compirà il Consorzio Vino Chianti in occasione di Vinitaly China 2026 https://www.canale3.tv/il-consorzio-vino-chianti-a-vinitaly-china-tra-degustazioni-masterclass-e-un-c - facebook.com facebook Il @Consorzio Vino Chianti in India per rotte più internazionale - x.com