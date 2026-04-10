A Bologna, le tensioni tra il Comune e il curatore del Centro sportivo Biavati sono aumentate, con il Comune che afferma di non avere le chiavi per accedere all’impianto e il curatore che segnala una chiusura totale proveniente dal Comune. La disputa si protrae da tempo e comporta la chiusura prolungata del centro, creando disagi alle famiglie e ai giovani che devono trovare alternative per le attività sportive.

Bologna, 10 aprile 2026 – È scontro aperto sul Centro sportivo Biavati, che rimarrà chiuso ancora per molto tempo con i relativi disagi per le famiglie dei ragazzi costretti a utilizzare altri impianti sparsi per la città. Lo scontro è quello che si è consumato, a distanza, fra il Comune e Fabrizio Carbone, il curatore fallimentare nominato dal tribunale dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società l’Us Corticella srl, che ha avuto in gestione il Biavati dal 2017 fino al febbraio scorso, quando la convenzione è stata annullata per “ gravi inadempimenti contrattuali”. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacastrade-chiuse-maratonina-colli-u3rcbt86 Il Comune: il gestore non è venuto all’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro Biavati Bologna, Comune e curatore ai ferri corti. L’assessora: “Non abbiamo le chiavi”. Lui: “Dal Comune chiusura totale”

Biavati: scadenza domani, rischio chiusura totaleLa riapertura del centro sportivo Biavati è condizionata esclusivamente al ripristino totale delle condizioni di sicurezza.

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Temi più discussi: Centro Biavati, il Corticella calcio in liquidazione giudiziale; Centro sportivo Biavati, incerta la data di riapertura della struttura; Le commissioni consiliari di venerdì 10 aprile; I conti del Comune di Bologna: avanzo da 71 milioni. Cala il recupero evasione.

Centro Biavati, il Corticella calcio in liquidazione giudizialeBOLOGNA – L’ Unione sportiva Corticella è in liquidazione. Con una sentenza del 31 marzo, depositata giovedì scorso, il Tribunale civile ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale pe ... bologna.repubblica.it

Centro sportivo Biavati, il Comune di Bologna revoca l'affidamento all'Us Corticella: «Grave inadempimento contrattuale»Alla fine è arrivata la risoluzione della convenzione con l'Us Corticella per la gestione del centro sportivo Biavati, chiuso in seguito ai black out e alle lacune sulla sicurezza che si erano ... corrieredibologna.corriere.it

Si allontana la riapertura del centro sportivo Biavati in zona Corticella dopo il fallimento della Us Corticella che aveva in gestione il centro. Ieri sarebbe dovuta avvenire la riconsegna del centro al Comune ma il curatore fallimentare non si è presentato. “Non sa - facebook.com facebook

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