Il sindaco di Sesto Pusteria ha annunciato che si sta valutando la possibilità di realizzare una statua dedicata a Sinner. Inoltre, ha dichiarato che, in futuro, verranno consegnate le chiavi della città al campione. L’amministrazione comunale sta lavorando per concretizzare questa proposta, anche se ancora non ci sono decisioni definitive. La proposta è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche del primo cittadino, che ha parlato di un progetto in fase di valutazione.

“L’idea di fargli una statua esiste, vediamo se riusciamo a realizzarla. E poi gli daremo le chiavi della città ”. Sesto Pusteria è un Comune di meno di 2mila abitanti, un’ambita meta vacanziera grazie al suo magnifico paesaggio e le Tre Cime di Lavaredo, ma è anche e soprattutto il luogo dove è cresciuto Jannik Sinner, tennista italiano più vincente della storia, numero uno al mondo del ranking Atp e reduce dal trionfo a Roma. Ecco perché il Sindaco Thomas Summerer, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ha ribadito la volontà di fargli una statua. “Stiamo ancora festeggiando la vittoria di Sinner a Roma, abbiamo festeggiato nei bar,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Sindaco di Sesto Pusteria su Sinner: “Vogliamo fargli una statua. Poi gli daremo le chiavi della città”

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