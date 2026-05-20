Il coccodrillo segnalato nelle vicinanze di Pistoia ha suscitato attenzione tra la popolazione e le autorità. La segnalazione, arrivata da un residente, è stata considerata attendibile e ha portato all’avvio di ricerche sul territorio. Le forze dell’ordine stanno verificando le informazioni e cercando di rintracciare l’animale, anche attraverso l’uso di droni e trappole. La zona interessata comprende aree verdi e corsi d’acqua, dove potrebbe trovarsi l’animale.

Pistoia, 20 maggio 2026 – La segnalazione è stata presa sul serio fin dall’inizio, perchè la persona che l’ha fatta è considerata estremamente “affidabile”, ma per il momento non c’è traccia del coccodrillo che secondo qualcuno si nasconderebbe all’interno del laghetto di Masiano, a pochi chilometri da Pistoia. Dal momento del presunto avvistamento, dell’animale non c’è stata traccia, nonostante le ricerche serrate e l’installazione di alcune fototrappole. Sul posto, oltre ai carabinieri forestali, sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo Cites di Firenze, specializzati in animali esotici. Parla la titolare del vivaio di Masiano dove si trova il bacino artificiale "La persona che lo ha visto era incaricata della ripulitura dell’invaso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il coccodrillo dove sta? Tra ironia e preoccupazione (poca), vanno avanti le ricerche: “Chi lo ha visto è affidabile”

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