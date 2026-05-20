Il circo contemporaneo si sposta nel Pinerolese | a Macello arriva il festival Istantanea

Il circo contemporaneo internazionale e la condivisione comunitaria si danno appuntamento a Macello, nel Pinerolese, per la sesta edizione di "Istantanea". Il festival, organizzato dall'associazione Cordata F.O.R. in collaborazione con la Scuola di Circo Pirilampo, si svolgerà in due tempi a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Settimo si accende: il circo contemporaneo invade le piazze nel 2026? Cosa sapere Settimo Torinese ospita la quinta edizione del Nice Festival dal 30 aprile al 10 maggio 2026.

Fiabe, miti e circo contemporaneo: a giugno scatta il festival "Colpi di scena"Da martedì 23 a venerdì 26 giugno si terrà a Forlì la nuova edizione di Colpi di scena, vetrina biennale dedicata alle nuove produzioni di Teatro per...

Il circo contemporaneo si sposta nel Pinerolese: a Macello arriva il festival IstantaneaVenerdì 5 giugno: l'apertura dell'area e dell'aperitivo musicale con dj Warra è fissata per le 18:30. Alle 19:00 la scena sarà per Cuore Matto di e con Simona Mezzapesa, un viaggio poetico incentrat ... torinotoday.it

Istantanea Festival 2026: il circo contemporaneo a MacelloDal 27 maggio al 7 giugno 2026 a Macello Istantanea Festival, rassegna di circo contemporaneo tra spettacoli internazionali, laboratori e convivialità green. vitadiocesanapinerolese.it